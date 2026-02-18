[Exposition]: Judith Wolfe Sancerre
14 Place de l’Orme Sancerre Cher
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-08-16
2026-07-03
La Galerie Garnier Delaporte vous accueille les week-ends.
Venez découvrir les œuvres de Judith Wolfe
En partenariat avec l’exposition à la Chapelle de Saint-Thibault (18300 Saint-Satur) du 10 au 19 juillet 2026. .
14 Place de l’Orme Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 29 21
English :
Galerie Garnier Delaporte welcomes you at weekends.
Come and discover the works of Judith Wolfe
