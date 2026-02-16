LES VINDREDIS Sancerre

LES VINDREDIS

3 Rue du Méridien Sancerre Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:30:00

fin : 2026-07-03 20:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Tous les vendredis de juillet et août, la Maison des Sancerre étend ses horaires jusqu’à 20h30 afin de faire rayonner les vins de Sancerre auprès des visiteurs. Ces rendez-vous hebdomadaires sont l’occasion unique pour les vignerons de valoriser les cuvées, d’exprimer la singularité des terroirs, de témoigner du travail familial et de la transmission générationnelle, tout en partageant leur vision de l’avenir 6 .

3 Rue du Méridien Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 11 35 contact@sancerreaop.fr

English :

Every Friday until August, a wine syndicate will present its wines on the terrace of the Maison des Sancerre.

