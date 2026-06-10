Sancerre

Festi jeunes 2026

Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez nombreux encourager plus de 120 jeunes amoureux du folklore.

Après une déambulation dans les rues de Sancerre, plus de 120 jeunes venant d’Occitanie, d’Auvergne, du Berry et du Portugal se produiront à l’ancienne école de Chavignol à tour de rôle.

Ces différents groupes animeront le grand bal.

Buvette et repas sur place. .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 60 35 01 14 saboteesancerroise@gmail.com

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English :

Come one, come all and cheer on more than 120 young folk-lovers.

L’événement Festi jeunes 2026 Sancerre a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme du Grand Sancerrois