Rencontre dédicace avec Jean Christophe Rufin et Ingrid Glowacki Sancerre
Rencontre dédicace avec Jean Christophe Rufin et Ingrid Glowacki Sancerre samedi 20 juin 2026.
Sancerre
Rencontre dédicace avec Jean Christophe Rufin et Ingrid Glowacki
4 Rue des Trois Pilliers Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Rencontrez Jean-Christophe Rufin et Ingrid Glowacki lors d’une rencontre dédicace à la Librairie de Sancerre
Venez rencontrer les auteurs Jean-Christophe Rufin et Ingrid Glowacki lors d’un moment d’échange autour de leurs ouvrages.
Une belle occasion de découvrir leurs univers littéraires, de partager un moment convivial et de repartir avec un livre dédicacé.
Entrée libre réservation possible par SMS au 06 71 82 09 04 ou par mail contact@cafelibrairiedesancerre.com .
4 Rue des Trois Pilliers Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire librairie.sancerre@orange.fr
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English :
Meet Jean-Christophe Rufin and Ingrid Glowacki at a book signing at Librairie de Sancerre
L’événement Rencontre dédicace avec Jean Christophe Rufin et Ingrid Glowacki Sancerre a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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