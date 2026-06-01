[Expo ] Le souffle de la main Sancerre
[Expo ] Le souffle de la main Sancerre samedi 20 juin 2026.
Sancerre
[Expo ] Le souffle de la main
8 Rue du Maréchal Macdonald Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
La Galerie Ether présente son exposition d’été, Le souffle de la main, avec Mona Laure Millet et Monique Tello.
Monique Tello est une peintre et graveuse née à Oran en 1958. Monique a étudié, puis enseigné auxBeaux Art de Poitier.
La Galerie Ether présente son exposition d’été, Le souffle de la main, avec Mona Laure Millet etMonique Tello .
Monique Tello est une peintre et graveuse née à Oran en 1958. Monique a étudié, puis enseigné auxBeaux Arts de Poitiers où elle habite toujours.
Son oeuvre, abstraite, s’inscrit dans le mouvement support surface, en faisant la part belle à la couleur et au végétal. .
8 Rue du Maréchal Macdonald Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 15 02 55 55 contact@ethergalerie.com
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English :
Galerie Ether presents its summer exhibition, Le souffle de la main, featuring Mona Laure Millet and Monique Tello.
Monique Tello is a painter and printmaker born in Oran in 1958. Monique studied and taught at the Beaux-Arts in Poitier.
L’événement [Expo ] Le souffle de la main Sancerre a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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