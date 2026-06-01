Trois Terres, Quatre Mains avec Eddy et Arnaud Münster Sancerre
Trois Terres, Quatre Mains avec Eddy et Arnaud Münster Sancerre mercredi 17 juin 2026.
Sancerre
Trois Terres, Quatre Mains avec Eddy et Arnaud Münster
Esplanade Porte César Sancerre Cher
Tarif : 125 – 125 – EUR
125
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-17
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-17
Du 17 au 21 juin 2026, les Hauts de Sancerre accueilleront un bel événement gastronomique une série de services à quatre mains imaginés par les chefs Eddy et Arnaud Münster.
Du 17 au 21 juin 2026, les Hauts de Sancerre accueilleront un bel événement gastronomique une série de services à quatre mains imaginés par les chefs Eddy et Arnaud Münster.
Père et fils réuniront leurs univers autour d’un menu inédit inspiré des trois grands terroirs de Sancerre Caillottes, Silex et Terres Blanches dans une cuisine où les produits de la mer rencontrent l’identité du vignoble sancerrois.
Langoustine, poulpe, cabillaud nacré brulé, agneau, fruits de saison et accords subtils composeront ce voyage culinaire imaginé spécialement pour l’occasion. 125 .
Esplanade Porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 59 57 04 44 contact@hautsdesancerre.com
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English :
From June 17 to 21, 2026, Les Hauts de Sancerre will be hosting a gastronomic event: a series of four-handed services devised by chefs Eddy and Arnaud Münster.
L’événement Trois Terres, Quatre Mains avec Eddy et Arnaud Münster Sancerre a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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