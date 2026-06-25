Cinémobile Sancerre
lundi 6 juillet 2026 · Sancerre
Informations pratiques
Sancerre
Cinémobile
Sancerre Cher
Tarif : 4.7 – 4.7 – EUR
4.7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 16:00:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
La ville de Sancerre reçoit le Cinémobile et propose plusieurs projections cinématographiques.
Le Cinémobile est équipé d’un matériel permettant aux personnes malentendantes, malvoyantes et aveugles d’accéder à toutes les séances, selon les films.
La ville de Sancerre reçoit le Cinémobile et propose plusieurs projections cinématographiques.
Le Cinémobile est équipé d’un matériel permettant aux personnes malentendantes, malvoyantes et aveugles d’accéder à toutes les séances, selon les films.
Programmation
16h00 Les toutes petites créatures 2 Film animation
17h00 La bataille De Gaulle L’âge de fer
20h30 Pour le plaisir 4.7 .
Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08
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English :
The town of Sancerre plays host to the Cinémobile and offers several film screenings.
The Cinémobile is equipped to enable the hearing-, sight- and blind-impaired to access all screenings, depending on the film.
L’événement Cinémobile Sancerre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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