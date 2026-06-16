L’échappée oenologique des Cyclottins Sancerre
L’échappée oenologique des Cyclottins Sancerre samedi 11 juillet 2026.
Sancerre
L’échappée oenologique des Cyclottins
Sancerre Cher
Tarif : 75 – 75 – EUR
75
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:30:00
fin : 2026-07-11 12:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Une balade à vélo électrique très gourmande !!!
Une balade à vélo électrique au coeur du vignoble, finalisée par une dégustation de vins de Sancerre et de créations autour du Crottin de Chavignol, guidée par un moniteur cycliste ainsi qu’un sommelier. 75 .
Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 25 93 04 lescyclottinsdechavignol@gmail.com
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English :
A gourmet electric bike ride!!!
L’événement L’échappée oenologique des Cyclottins Sancerre a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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