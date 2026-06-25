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AGENDA · Sancerre

Vernissage exposition Pain(t) Sancerre

samedi 4 juillet 2026 · Sancerre

Vernissage exposition Pain(t) Sancerre

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
18300 Sancerre
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Sancerre

Vernissage exposition Pain(t)

Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Vous êtes conviés au vernissage de l’exposition graphique de Pain(t).
Découvrez l’univers de Pain(t), auteur et dessinateur de deux BD qu’il présentera et dédicacera lors du vernissage de son exposition graphique.   .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 52 52 

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English :

You are invited to the opening of the Pain(t) graphic art exhibition.

L’événement Vernissage exposition Pain(t) Sancerre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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