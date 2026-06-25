Informations pratiques

Sancerre

Vernissage exposition Pain(t)

Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Vous êtes conviés au vernissage de l’exposition graphique de Pain(t).

Découvrez l’univers de Pain(t), auteur et dessinateur de deux BD qu’il présentera et dédicacera lors du vernissage de son exposition graphique. .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 52 52

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English :

You are invited to the opening of the Pain(t) graphic art exhibition.

L’événement Vernissage exposition Pain(t) Sancerre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois