[THÉÂTRE] Toutes les choses géniales Sancerre
[THÉÂTRE] Toutes les choses géniales Sancerre samedi 11 juillet 2026.
Sancerre
[THÉÂTRE] Toutes les choses géniales
Place Saint-Père Sancerre Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Un enfant de 7 ans, pour redonner le goût de vivre à sa maman, commence à rédiger la liste de tout ce qui est génial dans le monde…Familles
En abordant sur un ton léger le thème de la résilience, Toutes Les Choses Géniales a conquis depuis dix ans le cœur du public et de la critique internationale.
Ce nouveau spectacle de Caravane, mêlant comédie et improvisation, invite les spectateurs et spectatrices à prendre part à l’histoire, transformant un Seul en scène en un Tous en scène jubilatoire. 12 .
Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 60 75 25 51 pitonculture.sancerre@gmail.com
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English :
In order to give his mother back her zest for life, a 7-year-old starts writing a list of everything that’s great in the world?
L’événement [THÉÂTRE] Toutes les choses géniales Sancerre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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