Escapade au Coeur des Parcelles Sancerre

Escapade au Coeur des Parcelles

6 Rue Porte César Sancerre Cher

Tarif : 75 – 75 – EUR

75

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-08-21 17:30:00

2026-06-06 2026-07-03 2026-08-21

Le Château de Sancerre vous propose une visite guidée inédite en présence du vigneron du domaine.

Vous traverserez les différentes parcelles du domaine et entrerez dans les lieux confidentiels de la production des cuvées du Domaine Château de Sancerre.

Vous pourrez ensuite déguster les vins du domaine, accompagné d’un professionnel des vins. 75 .

6 Rue Porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 51 53 tourisme@chateaudesancerre.fr

English :

Château de Sancerre offers you a unique guided tour in the presence of the estate’s winemaker.

We’ll take you through the estate’s different plots, and into the inner workings of the Domaine Château de Sancerre.

You can then taste the wines of the domai

