51ème course de côte de Sancerre Sancerre

51ème course de côte de Sancerre

D920 Sancerre Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 20:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Passionné de sport automobile ?

Venez vibrer devant la 51ème édition de la course de côte de Sancerre au départ de Ménétréol-sous-Sancerre

De nombreuses animations vous attendent !

D920 Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 37 64 08 25 ecuriejacquescoeur@gmail.com

English :

Are you a motorsport enthusiast?

Take part in the 50th Sancerre hillclimb from Ménétréol sous Sancerre

Drift baptism and lots of entertainment await you!

