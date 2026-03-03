51ème course de côte de Sancerre Sancerre
51ème course de côte de Sancerre Sancerre dimanche 24 mai 2026.
D920 Sancerre Cher
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 20:00:00
2026-05-24
Passionné de sport automobile ?
Venez vibrer devant la 51ème édition de la course de côte de Sancerre au départ de Ménétréol-sous-Sancerre
De nombreuses animations vous attendent !
D920 Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 37 64 08 25 ecuriejacquescoeur@gmail.com
English :
Are you a motorsport enthusiast?
Take part in the 50th Sancerre hillclimb from Ménétréol sous Sancerre
Drift baptism and lots of entertainment await you!
