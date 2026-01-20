Chavidamnée courses d’obstacles festive

Sancerre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

L’association Chavignol Toujours vous propose de participer à la première édition de LA CHAVIDAMNEE .

Course d’obstacles qui se veut conviviale, festive, amusante, ouverte à toutes et à tous (âgé(e)s au moins de 16 ans) mais qui vous demandera toutefois quelques efforts.

Venez participer à LA CHAVIDAMNEE .

Courses d’obstacles conviviale, festive, amusante, ouverte à toutes et à tous mais qui vous demandera toutefois quelques efforts.

Inscrivez-vous en famille, avec des amis, des collègues… venez déguisé(es) ou avec une tenue homogène pour les membres de votre groupe, dans un esprit FUN et FESTIF, et profitez de l’ambiance et des paysages de notre site.

Pas besoin d’être un(e) sportif(ve) accompli(e), il vous suffira d’avoir un peu de courage, de volonté et de mental. La solidarité entre les concurrents sera la valeur essentielle à développer.

2 courses sont proposées:

6km avec 12 obstacles

9 km avec 20 obstacles

Soirée barbecue concert à suivre… .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 77 79 34 chavignoltoujours@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association Chavignol Toujours invites you to participate in the first edition of LA CHAVIDAMNEE . Obstacle course which wants to be convivial, festive, amusing, opened to all and all (old(e)s at least of 16 years) but which will ask you however some efforts.

L’événement Chavidamnée courses d’obstacles festive Sancerre a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme du Grand Sancerrois