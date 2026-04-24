[EXPOSITION] Sancerre Petites archives, grande appellation Sancerre
[EXPOSITION] Sancerre Petites archives, grande appellation Sancerre mardi 12 mai 2026.
Sancerre
[EXPOSITION] Sancerre Petites archives, grande appellation
Place Saint-Père Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-12 14:30:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Cette exposition célèbre les 90 ans de l’AOC Sancerre et la 100ᵉ Foire aux Vins .
Cette exposition célèbre les 90 ans de l’AOC Sancerre et la 100? Foire aux Vins à travers une collecte d’archives foisonnantes et authentiques. L’occasion de de retracer l’histoire récente du vignoble et de l’appellation, dans une plongée entre mémoire et avenir.
Les mercredis, samedis et dimanches à la Petite Maison de la Culture. .
Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr
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English :
This exhibition celebrates the 90th anniversary of the Sancerre AOC and the 100? Wine Fair.
L’événement [EXPOSITION] Sancerre Petites archives, grande appellation Sancerre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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