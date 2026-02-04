Marché Gourmand et Artisanal Sancerre
Marché Gourmand et Artisanal Sancerre dimanche 10 mai 2026.
Marché Gourmand et Artisanal
Lieu-dit Amigny Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Marché gourmand et artisanal
Marché gourmand et artisanal organisé par Amigny en avant regroupant plus de 40 exposants.
Manège Le Lutin présent toute la journée.
Tombola, buvette et restauration sur place.
Bijoutiers, artisans, sculpteurs sur bois, créations, arts et expositions. .
Lieu-dit Amigny Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 85 37 21 domainecherrier@wanadoo.fr
English :
Gourmet and craft market
L'événement Marché Gourmand et Artisanal Sancerre a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme du Grand Sancerrois