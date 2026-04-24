Sancerre

Présentation du festival Aux quatre coins du mot

4 Rue des Trois Piliers Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Philippe Le Moine actuel directeur de la Cité des Mots viendra présenter

l’édition 2026 du festival Aux quatre coins du mot à la librairie.

Une occasion de découvrir le programme du festival dans tous les détails.

Philippe Le Moine actuel directeur de la Cité des Mots viendra présenter

l’édition 2026 du festival Aux quatre coins du mot à la librairie.

Une occasion de découvrir le programme du festival dans tous les détails. .

4 Rue des Trois Piliers Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 34 80

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English :

Philippe Le Moine, current director of the Cité des Mots, will be presenting

the 2026 edition of the Aux quatre coins du mot festival at the bookshop.

An opportunity to discover the festival program in all its details.

L’événement Présentation du festival Aux quatre coins du mot Sancerre a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois