Sancerre

Concert lyrique

Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Venez nombreux assister au concert lyrique présenté par Matteo Carminati.

Venez nombreux assister au concert lyrique présenté par Matteo Carminati. .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 74 34

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English :

Come and enjoy the lyrical concert presented by Matteo Carminati.

L’événement Concert lyrique Sancerre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Grand Sancerrois