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Concert lyrique Sancerre

Concert lyrique Sancerre

Concert lyrique Sancerre samedi 25 avril 2026.

Ville : 18300 Sancerre

Département : Cher

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Sancerre

Concert lyrique

Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Venez nombreux assister au concert lyrique présenté par Matteo Carminati.
Venez nombreux assister au concert lyrique présenté par Matteo Carminati.   .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 74 34 

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English :

Come and enjoy the lyrical concert presented by Matteo Carminati.

L’événement Concert lyrique Sancerre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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