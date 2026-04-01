Concert lyrique Sancerre
Concert lyrique Sancerre samedi 25 avril 2026.
Sancerre
Concert lyrique
Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Venez nombreux assister au concert lyrique présenté par Matteo Carminati.
Venez nombreux assister au concert lyrique présenté par Matteo Carminati. .
Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 74 34
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English :
Come and enjoy the lyrical concert presented by Matteo Carminati.
L’événement Concert lyrique Sancerre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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