De viaducs en vignobles Sancerre Cher
De viaducs en vignobles Sancerre Cher vendredi 1 mai 2026.
De viaducs en vignobles A pieds
De viaducs en vignobles 18300 Sancerre Cher Centre-Val de Loire
Durée : 150 Distance : 10300.0 Tarif :
Partez flâner dans les vieilles rues de Sancerre aux noms
évocateurs rue du Puits-de-Dieu, du Puits-des-Fins,
du Carroir-de-Velours…Avec l’aimable autorisation de la CDRP
http://www.tourisme-sancerre.com/ +33 2 48 54 08 21
English :
Take a stroll through the old streets of Sancerre with their evocative names
rue du Puits-de-Dieu, rue du Puits-des-Fins and rue du Carroir-de-Velours,
du Carroir-de-Velours?courtesy of the CDRP
Deutsch :
Bummeln Sie durch die alten Straßen von Sancerre mit ihren Namen
die anschaulich sind: Rue du Puits-de-Dieu, Rue du Puits-des-Fins,
du Carroir-de-Velours?Mit freundlicher Genehmigung der CDRP
Italiano :
Passeggiate per le antiche strade di Sancerre con i loro nomi evocativi
rue du Puits-de-Dieu, rue du Puits-des-Fins e rue du Carroir-de-Velours,
du Carroir-de-Velours? per gentile concessione del CDRP
Español :
Pasee por las antiguas calles de Sancerre con sus evocadores nombres
rue du Puits-de-Dieu, rue du Puits-des-Fins y rue du Carroir-de-Velours,
du Carroir-de-Velours? cortesía del CDRP
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02