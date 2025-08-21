De viaducs en vignobles Sancerre Cher

De viaducs en vignobles A pieds

De viaducs en vignobles 18300 Sancerre Cher Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 10300.0 Tarif :

Partez flâner dans les vieilles rues de Sancerre aux noms

évocateurs rue du Puits-de-Dieu, du Puits-des-Fins,

du Carroir-de-Velours…Avec l’aimable autorisation de la CDRP

http://www.tourisme-sancerre.com/ +33 2 48 54 08 21

English :

Take a stroll through the old streets of Sancerre with their evocative names

rue du Puits-de-Dieu, rue du Puits-des-Fins and rue du Carroir-de-Velours,

du Carroir-de-Velours?courtesy of the CDRP

Deutsch :

Bummeln Sie durch die alten Straßen von Sancerre mit ihren Namen

die anschaulich sind: Rue du Puits-de-Dieu, Rue du Puits-des-Fins,

du Carroir-de-Velours?Mit freundlicher Genehmigung der CDRP

Italiano :

Passeggiate per le antiche strade di Sancerre con i loro nomi evocativi

rue du Puits-de-Dieu, rue du Puits-des-Fins e rue du Carroir-de-Velours,

du Carroir-de-Velours? per gentile concessione del CDRP

Español :

Pasee por las antiguas calles de Sancerre con sus evocadores nombres

rue du Puits-de-Dieu, rue du Puits-des-Fins y rue du Carroir-de-Velours,

du Carroir-de-Velours? cortesía del CDRP

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire