Sancerre

Hommage à Robert Lorriaux

Rue Basse des Remparts Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

L’histoire de Robert Lorriaux nous est connue depuis peu de temps. Sa famille ignorait ses activités ; Sancerre et l’Eglise Protestante de France n’en savaient rien non plus.

Il a fallu que le CEHAS fasse des recherches autour de la Résistance dans le Sancerrois pour que son nom refasse surface.

Il a fallu que Stephan Réminiac s’empare de cette injustice et, petit à petit, n’écoutant que son cœur et sans relâche, reconstitue le parcours remarquable de cet homme.

Ce 9 mai, venez faire connaissance avec Robert Lorriaux, celui qui a dit à Georges Borocowitch un jour de juin 1943

Boro, je ne crois pas me tromper, je pense avoir devant moi, un homme sur qui je puis compter… .

Rue Basse des Remparts Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire cerclehistoriquedusancerrois@gmail.com

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English :

L’événement Hommage à Robert Lorriaux Sancerre a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de tourisme du Grand Sancerrois