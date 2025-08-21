Le tour de Sancerre (parcours bleu) Sancerre Cher
Le tour de Sancerre (parcours bleu) Sancerre Cher vendredi 1 mai 2026.
Le tour de Sancerre (parcours bleu) A pieds
Le tour de Sancerre (parcours bleu) Esplanade Porte César 18300 Sancerre Cher Centre-Val de Loire
Durée : 180 Distance : 9000.0 Tarif :
Parcours bleu de 9km à travers Sancerre.
https://www.tourisme-sancerre.com/ +33 2 48 54 08 21
English :
Blue course of 9km through Sancerre.
Deutsch :
9 km lange blaue Strecke durch Sancerre.
Italiano :
Percorso blu di 9 km attraverso Sancerre.
Español :
Ruta azul de 9km por Sancerre.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire