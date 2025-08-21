Le tour de Sancerre (parcours bleu) Sancerre Cher

Le tour de Sancerre (parcours bleu) A pieds

Le tour de Sancerre (parcours bleu) Esplanade Porte César 18300 Sancerre Cher Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 9000.0 Tarif :

Parcours bleu de 9km à travers Sancerre.

https://www.tourisme-sancerre.com/ +33 2 48 54 08 21

English :

Blue course of 9km through Sancerre.

Deutsch :

9 km lange blaue Strecke durch Sancerre.

Italiano :

Percorso blu di 9 km attraverso Sancerre.

Español :

Ruta azul de 9km por Sancerre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire