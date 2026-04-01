Sancerre

Exposition Les gouttes d’Ivresse

11 rue Fangeuse Sancerre Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-24 13:30:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :

2026-04-24

L’agence artistique Galaxy Poussière, en résonance avec le Domaine Joseph Mellot, a le plaisir de vous présenter une nouvelle exposition à la croisée de l’art et du vin Les Gouttes d’Ivresse .

L’agence artistique Galaxy Poussière, en résonance avec le Domaine Joseph Mellot, a le plaisir de vous présenter une nouvelle exposition à la croisée de l’art et du vin Les Gouttes d’Ivresse .

À travers son travail photographique, Yves Estrabaud explore la poésie des gouttes, ces fragments suspendus où la matière devient presque cosmique. Dans l’obscurité feutrée d’une cave, ces perles liquides trouvent un écho singulier ici, l’eau dialogue avec le vin, révélant leurs vibrations, leurs tensions et leur sensualité.

Entre reflets, transparences et éclats, l’exposition invite à une immersion sensible où chaque goutte devient un monde en soi, un instant d’ivresse figé, capturé à la frontière du réel et de l’imaginaire. 0 .

11 rue Fangeuse Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 00 90 lavigneetlevin@josephmellot.com

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English :

The Galaxy Poussière art agency, in association with Domaine Joseph Mellot, is pleased to present a new exhibition at the crossroads of art and wine: Les Gouttes d?Ivresse .

L’événement Exposition Les gouttes d’Ivresse Sancerre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois