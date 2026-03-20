[Dédicaces monographie]: Rives Pascal Honoré Sancerre

[Dédicaces monographie]: Rives Pascal Honoré Place Saint-Père Sancerre 2026-05-29

[Dédicaces monographie]: Rives Pascal Honoré Sancerre vendredi 29 mai 2026.

[Dédicaces monographie]: Rives Pascal Honoré

Place Saint-Père Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Séance de dédicace avec Pascal Honoré.
A découvrir, sa nouvelle monographie Rives
Séance de dédicace avec Pascal Honoré.
A découvrir, sa nouvelle monographie Rives   .

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 29 21 

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English :

Book signing with Pascal Honoré.
Discover his new monograph Rives

L’événement [Dédicaces monographie]: Rives Pascal Honoré Sancerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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