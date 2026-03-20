[Dédicaces monographie]: Rives Pascal Honoré

Place Saint-Père Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Séance de dédicace avec Pascal Honoré.

A découvrir, sa nouvelle monographie Rives

Séance de dédicace avec Pascal Honoré.

A découvrir, sa nouvelle monographie Rives .

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 29 21

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Book signing with Pascal Honoré.

Discover his new monograph Rives

L’événement [Dédicaces monographie]: Rives Pascal Honoré Sancerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois