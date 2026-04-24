Sancerre

Repas Brasero de la 51ème course de côte de Sancerre

D920 Sancerre Cher

Tarif : 19 – 19 – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

On remet le couvert !

Vous aviez aimé la soirée de la 50ème ? Eh bien préparez vous à une nouvelle soirée cette année !

Au programme Brasero , musique et bonne humeur !

Inscrivez-vous dès maintenant

Attention! Places limitées, ne tardez pas, vous ne voulez pas rater ça

(Date limite d’inscription le vendredi 15/05) 19 .

D920 Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire ecuriejacquescoeur@gmail.com

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English :

We’re back at it!

L’événement Repas Brasero de la 51ème course de côte de Sancerre Sancerre a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois