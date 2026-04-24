Repas Brasero de la 51ème course de côte de Sancerre Sancerre
Repas Brasero de la 51ème course de côte de Sancerre Sancerre samedi 23 mai 2026.
Sancerre
Repas Brasero de la 51ème course de côte de Sancerre
D920 Sancerre Cher
Tarif : 19 – 19 – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
On remet le couvert !
Vous aviez aimé la soirée de la 50ème ? Eh bien préparez vous à une nouvelle soirée cette année !
Au programme Brasero , musique et bonne humeur !
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Attention! Places limitées, ne tardez pas, vous ne voulez pas rater ça
(Date limite d’inscription le vendredi 15/05) 19 .
D920 Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire ecuriejacquescoeur@gmail.com
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English :
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L’événement Repas Brasero de la 51ème course de côte de Sancerre Sancerre a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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