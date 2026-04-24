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Repas Brasero de la 51ème course de côte de Sancerre Sancerre

Repas Brasero de la 51ème course de côte de Sancerre Sancerre

Repas Brasero de la 51ème course de côte de Sancerre Sancerre samedi 23 mai 2026.

Adresse : D920

Ville : 18300 Sancerre

Département : Cher

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 19 19 19 Tarif de base plein tarif

Sancerre

Repas Brasero de la 51ème course de côte de Sancerre

D920 Sancerre Cher

Tarif : 19 – 19 – EUR
19
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

On remet le couvert !
Vous aviez aimé la soirée de la 50ème ? Eh bien préparez vous à une nouvelle soirée cette année !
Au programme Brasero , musique et bonne humeur !

Inscrivez-vous dès maintenant

Attention! Places limitées, ne tardez pas, vous ne voulez pas rater ça
(Date limite d’inscription le vendredi 15/05) 19  .

D920 Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire   ecuriejacquescoeur@gmail.com

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We’re back at it!

L’événement Repas Brasero de la 51ème course de côte de Sancerre Sancerre a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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