Foire aux Vins de Sancerre

rues de Sancerre Sancerre Cher

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Découvrez la diversité des vins de Sancerre !

Foire aux vins de Sancerre au cœur du village, rencontrez les vignerons de l’appellation qui valorisent leurs histoires et leurs terroirs !

L’historique Foire aux vins de Sancerre revient pour la Pentecôte 2025 !

Au cœur du village de Sancerre, venez découvrir ou redécouvrir les vins des 14 villages qui composent l’appellation.

C’est un événement qui met en avant la totalité des syndicats de Sancerre.

Venez aussi découvrir l’atelier thématique au pied de la Maison des Sancerre !

Cette année, c’est les silex “silex sous toutes ses formes”, sous différentes vinifications (amphore, globe, cuve inox et bois, fût) et les deux couleurs.

De nombreuses animations sont au programme en collaboration avec les commerçants.

L’entrée sur la Foire est libre, pour déguster il vous suffit d’acheter un verre à l’entrée. .

rues de Sancerre Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 11 35 contact@sancerreaop.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the diversity of Sancerre wines!

At the Sancerre Wine Fair in the heart of the village, meet the winemakers of the appellation who promote their history and terroirs!

L’événement Foire aux Vins de Sancerre Sancerre a été mis à jour le 2026-02-10 par Tourisme & Territoires du Cher