[Exposition]: Pascal Honoré

14 Place de l’Orme Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-29

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

La Galerie Garnier Delaporte vous accueille les week-ends.

Venez découvrir les œuvres de Pascal Honoré

Journée avec l’artiste le 29 mai, pour la dédicace de sa nouvelle monographie Rives .

14 Place de l’Orme Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 29 21

English :

Galerie Garnier Delaporte welcomes you at weekends.

Come and discover the works of Pascal Honoré

