[Exposition]: Pascal Honoré Sancerre
[Exposition]: Pascal Honoré
14 Place de l’Orme Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-29
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
La Galerie Garnier Delaporte vous accueille les week-ends.
Venez découvrir les œuvres de Pascal Honoré
Journée avec l’artiste le 29 mai, pour la dédicace de sa nouvelle monographie Rives .
14 Place de l’Orme Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 29 21
English :
Galerie Garnier Delaporte welcomes you at weekends.
Come and discover the works of Pascal Honoré
