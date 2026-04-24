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Cours de dégustation cépage et terroirs Sancerre

Cours de dégustation cépage et terroirs Sancerre

Cours de dégustation cépage et terroirs Sancerre samedi 30 mai 2026.

Adresse : Rue des Juifs

Ville : 18300 Sancerre

Département : Cher

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif

Sancerre

Cours de dégustation cépage et terroirs

Rue des Juifs Sancerre Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Raphael vous apprend les bases de la dégustation
Différentes étapes, de la vue, au nez jusqu’à la dégustation !
Découvrez les cépages locaux, identifiez leurs arômes variétaux et comprenez l’importance des terroirs et leur influence sur l’expression aromatique du vin. 25  .

Rue des Juifs Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 82 60 61  vuesurvignes@gmail.com

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English :

Raphael teaches you the basics of wine tasting
Different stages, from sight to nose to tasting!

L’événement Cours de dégustation cépage et terroirs Sancerre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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