Cours de dégustation cépage et terroirs Sancerre
Cours de dégustation cépage et terroirs Sancerre samedi 30 mai 2026.
Sancerre
Cours de dégustation cépage et terroirs
Rue des Juifs Sancerre Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Raphael vous apprend les bases de la dégustation
Différentes étapes, de la vue, au nez jusqu’à la dégustation !
Découvrez les cépages locaux, identifiez leurs arômes variétaux et comprenez l’importance des terroirs et leur influence sur l’expression aromatique du vin. 25 .
Rue des Juifs Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 82 60 61 vuesurvignes@gmail.com
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English :
Raphael teaches you the basics of wine tasting
Different stages, from sight to nose to tasting!
L’événement Cours de dégustation cépage et terroirs Sancerre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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