Balade nature Les orchidées du Sancerrois Sancerre
Balade nature Les orchidées du Sancerrois Sancerre samedi 30 mai 2026.
Sancerre
Balade nature Les orchidées du Sancerrois
Sancerre Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez profiter des paysages uniques du Sancerrois et découvrez le temps de cette balade, la biodiversité présente sur ces pelouses sèches au milieu des vignes.
5 .
Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28
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English :
Come and enjoy the unique landscapes of the Sancerrois region and discover the biodiversity present on these dry grasslands amidst the vines.
L’événement Balade nature Les orchidées du Sancerrois Sancerre a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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