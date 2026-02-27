Jardins suspendus Sancerre
Jardins suspendus Sancerre dimanche 31 mai 2026.
Jardins suspendus
Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Balade végétale à la découverte des cours et jardins !
Les habitants ouvriront à nouveau leurs cours et jardins pour vous offrir une balade toujours pleine de surprises.
Balade végétale à la découverte des cours et jardins !
Les habitants ouvrent à nouveau leurs cours et jardins pour vous offrir une balade toujours pleine de surprises.
Evènement reporté en cas de météo pluvieuse! .
Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 42 16 54 sancerrejardinssuspendus@gmail.com
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English :
Come and discover the medieval town’s hanging gardens!
In Sancerre, events and exhibitions are scheduled throughout the day.
L’événement Jardins suspendus Sancerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois