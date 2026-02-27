Jardins suspendus

Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Balade végétale à la découverte des cours et jardins !

Les habitants ouvriront à nouveau leurs cours et jardins pour vous offrir une balade toujours pleine de surprises.

Balade végétale à la découverte des cours et jardins !

Les habitants ouvrent à nouveau leurs cours et jardins pour vous offrir une balade toujours pleine de surprises.

Evènement reporté en cas de météo pluvieuse! .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 42 16 54 sancerrejardinssuspendus@gmail.com

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English :

Come and discover the medieval town’s hanging gardens!

In Sancerre, events and exhibitions are scheduled throughout the day.

L’événement Jardins suspendus Sancerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois