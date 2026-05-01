Sancerre

[DECOUVERTE NATURE] Les Orchidées du Sancerrois

Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez profiter des paysages uniques du Sancerrois et découvrir le temps de cette balade, la biodiversité présente sur ces pelouses sèches au milieu des vignes.Familles

Venez profiter des paysages uniques du Sancerrois et découvrir le temps de cette balade, la biodiversité présente sur ces pelouses sèches au milieu des vignes.

Lieu de RDV précisé lors de la réservation. .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

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English :

Come and enjoy the unique landscapes of the Sancerrois region and discover the biodiversity present on these dry grasslands amidst the vines.

L’événement [DECOUVERTE NATURE] Les Orchidées du Sancerrois Sancerre a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Grand Sancerrois