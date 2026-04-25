Informations pratiques

Sancerre

[Tour des Fiefs] Les terroirs de Sancerre

Place du connétable Sancerre Cher

Tarif : 55 – 55 – EUR

55

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 16:30:00

fin : 2026-08-27 18:00:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-27

Wine Tasting à Sancerre

Découvrez les terroirs d’exception à travers 5 vins, une visite de la Tour des Fiefs et des Jardins des Hauts de Sancerre, avec des dégustations animées par des vignerons de juin à août 2026

(sur réservation)

Wine Tasting à Sancerre partez à la découverte des terroirs emblématiques de Sancerre à travers une expérience unique mêlant dégustation de 5 vins, visite des Jardins des Hauts de Sancerre et de la Tour des Fiefs.

De juin à août 2026, venez rencontrer des domaines viticoles lors de séances animées de 16h30 à 18h, pour explorer les secrets des vignobles sancerrois.

Réservation obligatoire.

– Août

04/08 Domaine Hubert Brochard

20/08 domaine Laporte

21/08: domaine Henri Bourgeois

27/08 domaine Éric Louis

Mais aussi avec Dona Stewart 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,22,23,26 55 .

Place du connétable Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 59 57 04 44 contact@tourdesfiefs.fr

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English :

Wine Tasting in Sancerre

Discover exceptional terroirs through 5 wines, a tour of the Tour des Fiefs and the Jardins des Hauts de Sancerre, with tastings led by winemakers from June to August 2026

(by reservation)

L’événement [Tour des Fiefs] Les terroirs de Sancerre Sancerre a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois