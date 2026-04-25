[Tour des Fiefs] Les terroirs de Sancerre Sancerre
mardi 4 août 2026 · Sancerre
Informations pratiques
Sancerre
[Tour des Fiefs] Les terroirs de Sancerre
Place du connétable Sancerre Cher
Tarif : 55 – 55 – EUR
55
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 16:30:00
fin : 2026-08-27 18:00:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-27
Wine Tasting à Sancerre
Découvrez les terroirs d’exception à travers 5 vins, une visite de la Tour des Fiefs et des Jardins des Hauts de Sancerre, avec des dégustations animées par des vignerons de juin à août 2026
(sur réservation)
Wine Tasting à Sancerre partez à la découverte des terroirs emblématiques de Sancerre à travers une expérience unique mêlant dégustation de 5 vins, visite des Jardins des Hauts de Sancerre et de la Tour des Fiefs.
De juin à août 2026, venez rencontrer des domaines viticoles lors de séances animées de 16h30 à 18h, pour explorer les secrets des vignobles sancerrois.
Réservation obligatoire.
– Août
04/08 Domaine Hubert Brochard
20/08 domaine Laporte
21/08: domaine Henri Bourgeois
27/08 domaine Éric Louis
Mais aussi avec Dona Stewart 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,22,23,26 55 .
Place du connétable Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 59 57 04 44 contact@tourdesfiefs.fr
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English :
Wine Tasting in Sancerre
Discover exceptional terroirs through 5 wines, a tour of the Tour des Fiefs and the Jardins des Hauts de Sancerre, with tastings led by winemakers from June to August 2026
(by reservation)
L’événement [Tour des Fiefs] Les terroirs de Sancerre Sancerre a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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