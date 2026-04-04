Visite éclairée Sancerre à la lampe torche Sancerre
vendredi 14 août 2026 · Sancerre
Informations pratiques
Sancerre
Visite éclairée Sancerre à la lampe torche
Esplanade Porte César Sancerre Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 21:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-28 2026-10-23
Voyez Sancerre autrement, re-découvrez la ville par le biais de détails qui vous seront révélés par le faisceau de la lampe torche. Architecture, sculptures, les plus petits éléments s’animeront sans fausse pudeur !Familles
Voyez Sancerre autrement, re-découvrez la ville par le biais de détails qui vous seront révélés par le faisceau de la lampe torche. Architecture, sculptures, les plus petits éléments s’animeront sans fausse pudeur !
Organisée par l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois
Réservation nécessaire, nombre de places limité. 0 .
Esplanade Porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21 accueil@tourisme-sancerre.com
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English :
See Sancerre differently, rediscover the city through details that will be revealed to you by the beam of the flashlight. Architecture, sculptures, the smallest elements will come to life without false modesty!
L’événement Visite éclairée Sancerre à la lampe torche Sancerre a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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