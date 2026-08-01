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AGENDA · Sancerre

Eclipse Soirée observation et explications Sancerre

mercredi 12 août 2026 · Sancerre

Eclipse Soirée observation et explications Sancerre

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
18300 Sancerre
Département
Cher
Tarif

Sancerre

Eclipse Soirée observation et explications

Sancerre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

La précédente éclipse totale de soleil date de… 1999Familles
L’éclipse totale sera à son apogée à 20h15 avec une vue à 90%
L’association vous accueille à partir de 19h
De nombreuses infos sont à découvrir sur place avec des professionnels et amateurs
Des lunettes (spéciales et indispensables) seront en vente sur place au prix de 2€ pièce   .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 77 48 35 

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English :

The previous total solar eclipse occurred in… 1999

L’événement Eclipse Soirée observation et explications Sancerre a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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