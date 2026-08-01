Informations pratiques

Sancerre

Eclipse Soirée observation et explications

Sancerre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

La précédente éclipse totale de soleil date de… 1999Familles

L’éclipse totale sera à son apogée à 20h15 avec une vue à 90%

L’association vous accueille à partir de 19h

De nombreuses infos sont à découvrir sur place avec des professionnels et amateurs

Des lunettes (spéciales et indispensables) seront en vente sur place au prix de 2€ pièce .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 77 48 35

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English :

The previous total solar eclipse occurred in… 1999

L’événement Eclipse Soirée observation et explications Sancerre a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Grand Sancerrois