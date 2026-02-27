Visite gourmande de Sancerre

Esplanade Porte Cesar Sancerre Cher

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

12.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-04-04 2026-06-06 2026-06-20 2026-07-11 2026-08-15 2026-08-29

Avec la Visite gourmande, le patrimoine se mêle à la gastronomie ! Après avoir nourri l’esprit, passons à la découverte des produits locaux.

Visite sur inscription.

La visite gourmande de Sancerre vous plonge au cœur de l’histoire de Sancerre, à travers un parcours où les nombreux monuments historiques dévoilent leurs secrets.

En préambule, vous profitez d’une vue imprenable sur le Val de Loire et le vignoble. La visite guidée vous mène ensuite dans les ruelles typiques de la cité médiévale. Notre guide vous conte la riche histoire de la ville, agrémentée de quelques anecdotes.

Enfin, pour clôturer cette visite, une dégustation de produits locaux vous sera proposée.

Visite sur inscription. 12.5 .

Esplanade Porte Cesar Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21 accueil@tourisme-sancerre.com

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English :

With the Gourmet Tour, heritage meets gastronomy! After nourishing the spirit, let’s discover local products.

Visit by appointment only.

L’événement Visite gourmande de Sancerre Sancerre a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois