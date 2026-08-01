Informations pratiques

Sancerre

[Tour des Fiefs] Dégustation sous les étoiles

Place du connétable Sancerre Cher

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13 23:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Vivez une soirée exceptionnelle à la Tour des Fiefs avec une dégustation sur le thème de la biodynamie suivie d’une observation des étoiles, sur réservation.

Dégustation sous les étoiles à la Tour des Fiefs !

Profitez d’une soirée unique mêlant dégustation de vins de Sancerre et observation du ciel étoilé avec l’Association d’Astronomie du Sancerrois.

Places limitées à 12 personnes

Réservation obligatoire. 45 .

Place du connétable Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 59 57 04 44 contact@tourdesfiefs.fr

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English :

Enjoy an exceptional evening at the Tour des Fiefs with a biodynamic wine tasting followed by stargazing—reservations required.

L’événement [Tour des Fiefs] Dégustation sous les étoiles Sancerre a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du Grand Sancerrois