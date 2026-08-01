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[Tour des Fiefs] Dégustation sous les étoiles Sancerre

jeudi 13 août 2026 · Sancerre

[Tour des Fiefs] Dégustation sous les étoiles Sancerre

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place du connétable
Ville
18300 Sancerre
Département
Cher
Tarif
45 45 45 Tarif de base plein tarif

Sancerre

[Tour des Fiefs] Dégustation sous les étoiles

Place du connétable Sancerre Cher

Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13 23:30:00

Date(s) :
2026-08-13

Vivez une soirée exceptionnelle à la Tour des Fiefs avec une dégustation sur le thème de la biodynamie suivie d’une observation des étoiles, sur réservation.
Dégustation sous les étoiles à la Tour des Fiefs !
Profitez d’une soirée unique mêlant dégustation de vins de Sancerre et observation du ciel étoilé avec l’Association d’Astronomie du Sancerrois.
Places limitées à 12 personnes
Réservation obligatoire. 45  .

Place du connétable Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 59 57 04 44  contact@tourdesfiefs.fr

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English :

Enjoy an exceptional evening at the Tour des Fiefs with a biodynamic wine tasting followed by stargazing—reservations required.

L’événement [Tour des Fiefs] Dégustation sous les étoiles Sancerre a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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