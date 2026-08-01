[Tour des Fiefs] Dégustation sous les étoiles Sancerre
jeudi 13 août 2026 · Sancerre
Informations pratiques
Sancerre
[Tour des Fiefs] Dégustation sous les étoiles
Place du connétable Sancerre Cher
Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13 23:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Vivez une soirée exceptionnelle à la Tour des Fiefs avec une dégustation sur le thème de la biodynamie suivie d’une observation des étoiles, sur réservation.
Dégustation sous les étoiles à la Tour des Fiefs !
Profitez d’une soirée unique mêlant dégustation de vins de Sancerre et observation du ciel étoilé avec l’Association d’Astronomie du Sancerrois.
Places limitées à 12 personnes
Réservation obligatoire. 45 .
Place du connétable Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 59 57 04 44 contact@tourdesfiefs.fr
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English :
Enjoy an exceptional evening at the Tour des Fiefs with a biodynamic wine tasting followed by stargazing—reservations required.
L’événement [Tour des Fiefs] Dégustation sous les étoiles Sancerre a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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