Informations pratiques

Sancerre

Eclipse solaire

Place du Connétable Sancerre Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez observer l’éclipse solaire depuis le plus beau point de vue de Sancerre.

Venez observer l’éclipse solaire depuis le plus beau point de vue de Sancerre.

Sur réservation.

Lunettes d’observation fournies. 10 .

Place du Connétable Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire contact@tourdesfiefs.fr

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English :

Come watch the solar eclipse from the best vantage point in Sancerre.

L’événement Eclipse solaire Sancerre a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois