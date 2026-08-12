UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sancerre

Eclipse solaire Sancerre

mercredi 12 août 2026 · Sancerre

Eclipse solaire Sancerre

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place du Connétable
Ville
18300 Sancerre
Département
Cher
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Sancerre

Eclipse solaire

Place du Connétable Sancerre Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Venez observer l’éclipse solaire depuis le plus beau point de vue de Sancerre.
Venez observer l’éclipse solaire depuis le plus beau point de vue de Sancerre.
Sur réservation.
Lunettes d’observation fournies. 10  .

Place du Connétable Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire   contact@tourdesfiefs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come watch the solar eclipse from the best vantage point in Sancerre.

L’événement Eclipse solaire Sancerre a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

À voir aussi à Sancerre (Cher)