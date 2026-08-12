Eclipse solaire Sancerre
mercredi 12 août 2026 · Sancerre
Informations pratiques
Sancerre
Eclipse solaire
Place du Connétable Sancerre Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez observer l’éclipse solaire depuis le plus beau point de vue de Sancerre.
Venez observer l’éclipse solaire depuis le plus beau point de vue de Sancerre.
Sur réservation.
Lunettes d’observation fournies. 10 .
Place du Connétable Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire contact@tourdesfiefs.fr
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English :
Come watch the solar eclipse from the best vantage point in Sancerre.
L’événement Eclipse solaire Sancerre a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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