Quartiers d’été Sancerre
samedi 18 juillet 2026 · Sancerre
Informations pratiques
Sancerre
Quartiers d’été
Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-08-22 22:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-08 2026-08-22 2026-08-29
Quartiers d’Été anime Sancerre du 18 juillet au 29 août avec des soirées dans différents quartiers.
Commerces et restaurants restent ouverts jusqu’à 22h pour offrir aux visiteurs une expérience conviviale entre patrimoine, gastronomie et ambiance estivale.
Cet été, découvrez Quartiers d’Été, le nouveau rendez-vous estival de Sancerre !
Du 18 juillet au 29 août, un quartier du village est mis à l’honneur chaque semaine lors de soirées conviviales où commerces, caves, restaurants et artisans prolongent leur accueil jusqu’à 22h.
Flânez dans les ruelles emblématiques, profitez d’animations, de dégustations et d’une ambiance estivale au cœur de la cité.
Le programme s’achèvera le 29 août avec une grande Soirée Blanche sur l’esplanade de la Porte César.
Sami 18/07 Porte César et Nouvelle Place
Sam 25 / 07 Place St-André
Vend 31 07 Place du Puits ST-Jean, Place du Beffroi, Rues Saint-Jean et Macdonald
Sam 08 Rues des Trois Piliers , Johanneau et Place du Connétable
Sam 22 08 Rue des Juifs
Sam 29 08 Soirée Blanche .
Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 42 16 54 sancerre.village@gmail.com
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English :
Sancerre’s neighborhoods come alive from July 18 to August 29 with evening events in various neighborhoods.
Shops and restaurants will stay open until 10 p.m. to offer visitors a welcoming experience combining heritage, fine dining, and a summery atmosphere.
L’événement Quartiers d’été Sancerre a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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