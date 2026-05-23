Concert Tristtan Mourguy Hasparren
Concert Tristtan Mourguy Hasparren vendredi 19 juin 2026.
Hasparren
Concert Tristtan Mourguy
Restaurant Argia Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 12:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Dans le cadre des fêtes de Hasparren ce musicien de St Jean de Luz, vous proposera un répertoire de chansons basques connues traditionnelles et récentes, ainsi que des tubes en français, anglais, espagnol, accompagné de sa guitare. .
Restaurant Argia Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 60 24
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English : Concert Tristtan Mourguy
L’événement Concert Tristtan Mourguy Hasparren a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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