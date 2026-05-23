Hasparren

Marché de créateurs et artisans

Centre ville Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 08:00:00

fin : 2026-06-20 12:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre des fêtes de Hasparren, le marché traditionnel est étendu avec la participation de créateurs et artisans locaux. Venez découvrir leur savoir-faire et créations. .

Centre ville Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 gestiondesmarches@ville-hasparren.fr

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English : Marché de créateurs et artisans

L’événement Marché de créateurs et artisans Hasparren a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque