Marché de créateurs et artisans Hasparren
Marché de créateurs et artisans Hasparren samedi 20 juin 2026.
Hasparren
Marché de créateurs et artisans
Centre ville Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:00:00
fin : 2026-06-20 12:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Dans le cadre des fêtes de Hasparren, le marché traditionnel est étendu avec la participation de créateurs et artisans locaux. Venez découvrir leur savoir-faire et créations. .
Centre ville Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 gestiondesmarches@ville-hasparren.fr
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English : Marché de créateurs et artisans
L’événement Marché de créateurs et artisans Hasparren a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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