Concert Trois Vestons Saumur
Concert Trois Vestons Saumur jeudi 20 août 2026.
Saumur
Concert Trois Vestons
Saint-Lambert-des-Levées Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20 22:45:00
Date(s) :
2026-08-20
Les Trois Vestons, c’est un trio tourangeau qui revisite avec bonne humeur la chanson française et la pop/rock en version acoustique.
Dans un esprit guinguette et good vibes , guitare, basse et batterie accompagnent un répertoire de titres connus, parfait pour chanter ensemble.
Co-organisé avec la commune déléguée et le comité des fêtes de Saint-Lambert-des-Levées et en partenariat avec Auddicé Val de Loire.
PRECISIONS HORAIRES
Jeudi 20 août 2026 de 20h30 à 22h45. .
Saint-Lambert-des-Levées Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
Les Trois Vestons is a trio from Tours that offers a lighthearted take on French chanson and pop/rock in acoustic versions.
L’événement Concert Trois Vestons Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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