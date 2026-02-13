Saumur

Concert Trois Vestons

Saint-Lambert-des-Levées Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20 22:45:00

Date(s) :

2026-08-20

Les Trois Vestons, c’est un trio tourangeau qui revisite avec bonne humeur la chanson française et la pop/rock en version acoustique.

Dans un esprit guinguette et good vibes , guitare, basse et batterie accompagnent un répertoire de titres connus, parfait pour chanter ensemble.

Co-organisé avec la commune déléguée et le comité des fêtes de Saint-Lambert-des-Levées et en partenariat avec Auddicé Val de Loire.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 20 août 2026 de 20h30 à 22h45. .

Saint-Lambert-des-Levées Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

Les Trois Vestons is a trio from Tours that offers a lighthearted take on French chanson and pop/rock in acoustic versions.

L’événement Concert Trois Vestons Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME