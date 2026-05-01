Concert troupe vocale Résonances Puy-l’Évêque
Concert troupe vocale Résonances Puy-l’Évêque samedi 16 mai 2026.
Puy-l’Évêque
Concert troupe vocale Résonances
Puy-l’Évêque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
"Petits voyages pour le coeur" Polyphonies traditionnelles et contemporaines chansons d'ici et d'ailleurs
La troupe vocale Résonances chante en chœur, en solos, ou en petits groupes a capella ou avec accompagnement instrumental un répertoire de polyphonies sacrées ou profanes, contemporaines ou traditionnelles, et de variété française et internationale
"Petits voyages pour le coeur" Polyphonies traditionnelles et contemporaines chansons d'ici et d'ailleurs
La troupe vocale Résonances chante en chœur, en solos, ou en petits groupes a capella ou avec accompagnement instrumental un répertoire de polyphonies sacrées ou profanes, contemporaines ou traditionnelles, et de variété française et internationale. Une savante alchimie où se mêlent exigence musicale, qualité vocale, finesse d’interprétation et passion communicative. Un groupe joyeux et dynamique qui répand la culture dans la bonne humeur et la joie de vivre.
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Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 85 28 18 51 resonances.contact@gmail.com
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English :
"Petits voyages pour le coeur" Polyphonies traditionnelles et contemporaines chansons d'ici et d'ailleurs
The Résonances vocal troupe sings in chorus, in solos, or in small groups? a capella or with instrumental accompaniment? a repertoire of sacred or secular polyphonies, contemporary or traditional, and French and international variety
L’événement Concert troupe vocale Résonances Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot