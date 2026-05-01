Puy-l’Évêque

Concert troupe vocale Résonances

Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

"Petits voyages pour le coeur" Polyphonies traditionnelles et contemporaines chansons d'ici et d'ailleurs

La troupe vocale Résonances chante en chœur, en solos, ou en petits groupes a capella ou avec accompagnement instrumental un répertoire de polyphonies sacrées ou profanes, contemporaines ou traditionnelles, et de variété française et internationale

"Petits voyages pour le coeur" Polyphonies traditionnelles et contemporaines chansons d'ici et d'ailleurs

La troupe vocale Résonances chante en chœur, en solos, ou en petits groupes a capella ou avec accompagnement instrumental un répertoire de polyphonies sacrées ou profanes, contemporaines ou traditionnelles, et de variété française et internationale. Une savante alchimie où se mêlent exigence musicale, qualité vocale, finesse d’interprétation et passion communicative. Un groupe joyeux et dynamique qui répand la culture dans la bonne humeur et la joie de vivre.

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Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 85 28 18 51 resonances.contact@gmail.com

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English :

"Petits voyages pour le coeur" Polyphonies traditionnelles et contemporaines chansons d'ici et d'ailleurs

The Résonances vocal troupe sings in chorus, in solos, or in small groups? a capella or with instrumental accompaniment? a repertoire of sacred or secular polyphonies, contemporary or traditional, and French and international variety

L’événement Concert troupe vocale Résonances Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot