Concert Tutti chorale du Club Rodez
dimanche 13 septembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Concert Tutti chorale du Club
37 avenue Tarayre Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
avec l’Ensemble vocal Tutti
Afin d’offrir un espace de pratique artistique, le Club a mis en place, depuis 2016, une chorale qui répète toutes les emaines sous la direction du chef de chœur, Gillian Diez.
Une envie détoner a cappella avec des influences variées pop, rock, jusqu’au classique en passant par les musiques du Monde, la chanson française ou encore le Gospel…
Cet ensemble vocal se produit régulièrement à Rodez et alentours. Les choristes ont également accompagné sur la scène du Club les artistes Winston Mc Anuff et Fixi sur les titres Good feeling et Crying for love . Les maîtres-mots sont détente, chant et rire.
Vous souhaitez faire partie de Tutti ou l’accueillir pour un concert ? Contactez Marion à contact@oc-live.fr
Répétitions tous les jeudis de 20h30 à 22h à la salle polyvalente St Eloi de Rodez .
37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr
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English :
with the Tutti Vocal Ensemble
L’événement Concert Tutti chorale du Club Rodez a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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