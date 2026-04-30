Informations pratiques

Rodez

Concert Tutti chorale du Club

37 avenue Tarayre Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

avec l’Ensemble vocal Tutti

Afin d’offrir un espace de pratique artistique, le Club a mis en place, depuis 2016, une chorale qui répète toutes les emaines sous la direction du chef de chœur, Gillian Diez.

Une envie détoner a cappella avec des influences variées pop, rock, jusqu’au classique en passant par les musiques du Monde, la chanson française ou encore le Gospel…

Cet ensemble vocal se produit régulièrement à Rodez et alentours. Les choristes ont également accompagné sur la scène du Club les artistes Winston Mc Anuff et Fixi sur les titres Good feeling et Crying for love . Les maîtres-mots sont détente, chant et rire.



Vous souhaitez faire partie de Tutti ou l’accueillir pour un concert ? Contactez Marion à contact@oc-live.fr

Répétitions tous les jeudis de 20h30 à 22h à la salle polyvalente St Eloi de Rodez .

37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr

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English :

with the Tutti Vocal Ensemble

L’événement Concert Tutti chorale du Club Rodez a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)