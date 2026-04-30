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Concert Tutti chorale du Club Rodez

dimanche 13 septembre 2026 · Rodez

Concert Tutti chorale du Club Rodez

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
37 avenue Tarayre
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Rodez

Concert Tutti chorale du Club

37 avenue Tarayre Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

avec l’Ensemble vocal Tutti
Afin d’offrir un espace de pratique artistique, le Club a mis en place, depuis 2016, une chorale qui répète toutes les emaines sous la direction du chef de chœur, Gillian Diez.
Une envie détoner a cappella avec des influences variées pop, rock, jusqu’au classique en passant par les musiques du Monde, la chanson française ou encore le Gospel…
Cet ensemble vocal se produit régulièrement à Rodez et alentours. Les choristes ont également accompagné sur la scène du Club les artistes Winston Mc Anuff et Fixi sur les titres Good feeling et Crying for love . Les maîtres-mots sont détente, chant et rire.
 
Vous souhaitez faire partie de Tutti ou l’accueillir pour un concert ? Contactez Marion à contact@oc-live.fr
Répétitions tous les jeudis de 20h30 à 22h à la salle polyvalente St Eloi de Rodez   .

37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68  contact@oc-live.fr

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English :

with the Tutti Vocal Ensemble

L’événement Concert Tutti chorale du Club Rodez a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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