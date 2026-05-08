Ribeauvillé

Concert Under Rock au BaRàBrav

15 rue de l’Industrie Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

le groupe Under Rock se produira au bar à bières Le BaRàBraV de Ribeauvillé. Grands fans de rock devant l’éternel, 5 musiciens passionnés distillent avec talent des tubes emblématiques de l’Histoire du Rock.

Under Rock se produira au bar à bières Le BaRàBraV de Ribeauvillé Vendredi 8 mai. Grands fans inconditionnels de rock, les 5 musiciens passionnés distillent avec talent des reprises ciselées des tubes emblématiques de groupes comme les Pink Floyd, Queen, Santana, Eagles, Alan Parson, Marillion, etc.

Under Rock, ce sont 5 musiciens réunis par l’amour du bon son, qui ont fait du rock leur religion. Hubert officie à la guitare, au saxo, et au chant. David est le coeur battant du groupe à la batterie. Jean-Luc W. à la guitare et au chant, est le guitariste soliste du groupe. Patrick quant à lui assure à la basse, la rythmique et les accompagnements au choeur. Et le deuxième jean-Luc (H.) clavieriste de son état, se produit également au chant. Fort d’une longue expérience dans diverses formations, les membres du groupe se sont réunis progressivement vers la fin des années 2010. Depuis plusieurs années maintenant, ils écument à la belle saison, les bars et les guinguettes pour partager avec le public leur amour du rock ! 0 .

15 rue de l’Industrie Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 30 11 61 bar@brasserie-vignoble.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

the group Under Rock will be performing at Ribeauvillé’s Le BaRàBraV beer bar. These 5 passionate musicians are rock fans before their time, distilling iconic hits from the history of rock.

L’événement Concert Under Rock au BaRàBrav Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr