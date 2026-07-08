Concert Une Passion pour Leipzig L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Une Passion pour Leipzig

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-03-10 20:00:00

fin : 2027-03-10 22:00:00

Date(s) :

2027-03-10

Mêlant influences transalpines et densité contrapuntique, le motet Jesu meines Lebens Leben de Dietrich Buxtehude est une bouleversante méditation sur la mort, tour a tour ardente et lumineuse.

Considérés Outre-Rhin comme deux des meilleurs ensembles de musique ancienne, l’Akademie für Alte Musik Berlin et les Voces Suaves ressuscitent ensuite La passion selon Saint-Marc de Reinhard Keiser que Bach lui-même a dirigée (et arrangée) plusieurs fois. Un chef d’œuvre de concision et de dramatisme au point qu’on l’attribua au grand Johann Sebastian lui-même !

La célèbre Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir (l’une des premières, si ce n’est la toute première Cantate écrite par Bach) introduit ce programme d’exception.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Blending transalpine influences with contrapuntal density, Dietrich Buxtehude’s motet *Jesu meines Lebens Leben* is a deeply moving meditation on death, by turns passionate and luminous.

Regarded across the Rhine as two of the finest early music ensembles, the Akademie für Alte Musik Berlin and Voces Suaves then bring Reinhard Keiser’s *St. Mark Passion* back to life—a work that Bach himselfconducted (and arranged) on several occasions. A masterpiece of conciseness and drama—so much so that it was attributed to the great Johann Sebastian himself!

The famous “Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir” (one of the first, if not the very first, cantatas written by Bach) opens this exceptional program.

L’événement Concert Une Passion pour Leipzig Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ