Concert Unseen récital de piano Bois-Sainte-Marie
mercredi 5 août 2026 · Bois-Sainte-Marie
Informations pratiques
Bois-Sainte-Marie
Concert Unseen récital de piano
Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 22:00:00
fin : 2026-08-04 23:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026
Concert Unseen ! Récital de Piano
Soirée La Nuit du Piano à Bois Sainte-Marie un voyage sonore au cœur de la nuit !
Programme musical mystère, révélé à l’issue du concert, avec Mara Dobresco au piano
Le Festival c’est 22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques. .
Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com
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English : Concert Unseen récital de piano
L’événement Concert Unseen récital de piano Bois-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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