Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

2026-02-06 2026-05-29

Soirée live au Bar Le Phare avec Utopia à la Thalasso de Pornic ! Ambiance musicale tous les vendredis au Bar Le Phare qui offre une magnifique vue sur l’océan et se prolonge à l’extérieur par un ponton.

Le concert

Un tour de chant tout public et tourné essentiellement vers la variété internationale. Des arrangements musicaux et interprétations personnalisés, pour partager la musique avec le public.



Le lieu

L’endroit idéal à Pornic pour boire un verre dans un cadre élégant, partager un moment de convivialité ou de rêverie face à l’Atlantique en savourant un jus de fruits, un thé bio ou un cocktail…

La salle en rotonde qui offre une vue imprenable sur l’océan et qui se prolonge vers l’extérieur par le ponton. Vous pourrez y déguster selon la saison des verrines salés et/ou sucrés.

Plage de la Source Bar Le Phare Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 68 16

English :

Live music at Bar Le Phare with Utopia at the Thalasso de Pornic! Live music every Friday at Bar Le Phare, with its magnificent ocean views and outdoor pontoon.

