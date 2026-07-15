Concert Vents d’été en hiver L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Vents d’été en hiver

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-12-13 16:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Ensemble phare de la musique de chambre, le quintette à vent est d’un essor récent. D’où la tentation de chiper à d’autres formations des pièces plus anciennes. David Walter le fait régulièrement pour son propre quintette, le Quintette Moraguès, dont le Quatuor Américain est un des tubes . Fin XXème siècle, les œuvres originales se font plus nombreuses et abordent les styles les plus divers. Summer Music (Musique d’été) paresse avec indolence et sensualité. La brève Musique pour instruments à vent se montre plus expérimentale, séparant les instruments en un trio, puis un duo, avant de les réunir. Musicien cubain formé au jazz, Paquito D’Rivera offre un final explosif avec sa suite en sept mouvements aux rythmes latinoaméricains.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

A leading ensemble in the chamber music world, the wind quintet has recently seen a resurgence in popularity. Hence the temptation to “borrow” older pieces from other ensembles. David Walter does this regularly for his own quintet, the Moragues Quintet, whose “American” Quartet is one of its “hits.” By the late 20th century, original works were becoming more numerous and explored a wide variety of styles. “Summer Music” exudes a sense of languor and sensuality. The brief *Music for Wind Instruments* is more experimental, dividing the instruments into a trio, then a duo, before bringing them back together. Paquito D’Rivera, a Cuban musician trained in jazz, delivers an explosive finale with his seven-movement suite featuring Latin American rhythms.

L’événement Concert Vents d’été en hiver Metz a été mis à jour le 2026-07-06 par AGENCE INSPIRE METZ