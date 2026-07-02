AGENDA · Draguignan
Concert – Verdi & friends, Église Saint-Michel, Draguignan
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Michel · Draguignan
Informations pratiques
Concert – Verdi & friends Samedi 19 septembre, 21h00 Église Saint-Michel Var
10 € l’entrée le jour même.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00
L’association UNA VOCE, organise un concert le samedi 19 septembre en l’église Saint-Michel à 21h.
10 € l’entrée le jour même.
Église Saint-Michel place de la Paroisse, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 68 09 76 https://www.paroissededraguignan.fr/
Concert – Verdi & friends
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