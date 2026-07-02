Concert – Verdi & friends, Église Saint-Michel, Draguignan

Informations pratiques

Concert – Verdi & friends Samedi 19 septembre, 21h00 Église Saint-Michel Var

10 € l’entrée le jour même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

L’association UNA VOCE, organise un concert le samedi 19 septembre en l’église Saint-Michel à 21h.

10 € l’entrée le jour même.

Église Saint-Michel place de la Paroisse, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 68 09 76 https://www.paroissededraguignan.fr/

Concert – Verdi & friends