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AGENDA · Vernet-les-Bains

CONCERT Vernet-les-Bains

vendredi 7 août 2026 · Vernet-les-Bains

CONCERT Vernet-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place de la République
Ville
66820 Vernet-les-Bains
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Vernet-les-Bains

CONCERT

Place de la République Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Pop, rock, disco, funk, variétés française et internationales.
  .

Place de la République Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25 

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English :

Pop, rock, disco, funk, French and international pop music.

L’événement CONCERT Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-24 par OTI CONFLENT CANIGO

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