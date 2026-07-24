AGENDA · Vernet-les-Bains
CONCERT Vernet-les-Bains
vendredi 7 août 2026 · Vernet-les-Bains
Informations pratiques
Vernet-les-Bains
CONCERT
Place de la République Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Pop, rock, disco, funk, variétés française et internationales.
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Place de la République Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25
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English :
Pop, rock, disco, funk, French and international pop music.
L’événement CONCERT Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-24 par OTI CONFLENT CANIGO
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