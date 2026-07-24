Informations pratiques

Vernet-les-Bains

CONCERT

Place de la République Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Pop, rock, disco, funk, variétés française et internationales.

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Place de la République Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25

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English :

Pop, rock, disco, funk, French and international pop music.

L’événement CONCERT Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-24 par OTI CONFLENT CANIGO