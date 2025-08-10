Informations pratiques

Vernet-les-Bains

SOIRÉE MOUSSE

Allée du Parc Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le restaurant le Thermal vous donne rendez-vous pour une soirée mousse 100% festive.

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Allée du Parc Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 46 59

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English :

Le Thermal restaurant invites you to a 100% festive foam party.

L’événement SOIRÉE MOUSSE Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-24 par OTI CONFLENT CANIGO