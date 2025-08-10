AGENDA · Vernet-les-Bains
SOIRÉE MOUSSE Vernet-les-Bains
samedi 1 août 2026 · Vernet-les-Bains
Informations pratiques
Vernet-les-Bains
SOIRÉE MOUSSE
Allée du Parc Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Le restaurant le Thermal vous donne rendez-vous pour une soirée mousse 100% festive.
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Allée du Parc Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 46 59
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English :
Le Thermal restaurant invites you to a 100% festive foam party.
L’événement SOIRÉE MOUSSE Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-24 par OTI CONFLENT CANIGO
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