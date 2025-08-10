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AGENDA · Vernet-les-Bains

SOIRÉE MOUSSE Vernet-les-Bains

samedi 1 août 2026 · Vernet-les-Bains

SOIRÉE MOUSSE Vernet-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Allée du Parc
Ville
66820 Vernet-les-Bains
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Vernet-les-Bains

SOIRÉE MOUSSE

Allée du Parc Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Le restaurant le Thermal vous donne rendez-vous pour une soirée mousse 100% festive.
  .

Allée du Parc Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 46 59 

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English :

Le Thermal restaurant invites you to a 100% festive foam party.

L’événement SOIRÉE MOUSSE Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-24 par OTI CONFLENT CANIGO

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