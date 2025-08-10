FOLKLORE Vernet-les-Bains
mardi 4 août 2026 · Vernet-les-Bains
Informations pratiques
Vernet-les-Bains
FOLKLORE
Place de la République Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Ensemble de musiques, chants et danses traditionnelles qui existe depuis plus de trente ans. Ils sont issus de classes de musiques et danses traditionnelles du conservatoire national de Perpignan. Par la compagnie Maribel.
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Place de la République Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25
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English :
A group performing traditional music, songs, and dances that has been active for over thirty years. Its members come from the traditional music and dance classes at the Perpignan National Conservatory. Presented by the Maribel Company.
L’événement FOLKLORE Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-24 par OTI CONFLENT CANIGO
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